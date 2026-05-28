La polizia postale ha intercettato un tentativo di frode durante gli esami di Medicina, impedendo che alcuni candidati avessero accesso anticipato alle domande. Il responsabile ha ringraziato le forze dell’ordine per il lavoro svolto, sottolineando che si garantisce correttezza e trasparenza nel procedimento. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’intervento è stato fornito.

"Un grazie alla polizia postale per il lavoro svolto e per aver impedito che qualche furbetto avesse in anticipo le domande degli esami di Medicina ". Sono i ringraziamenti da parte del ministro dell’Università e della Ricerca dopo l’identificazione e la denuncia in stato di libertà della ragazza di 21 anni che è stata accusata di aver tentato di ottenere in anticipo i quesiti dei test di ammissione ai corsi in Medicina e Chirurgia: la ragazza avrebbe inviato delle e-mail in cui fingeva di essere un referente del Cineca, il consorizio interuniversitario con sede a Casalecchio. Al Cineca, però, non avevano abboccato e anzi avevano subito ’dato l’allarme’, naturalmente evitando di rispondere a quelle e-mail e non fornendo il materiale richiesto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bernini: "Garantite correttezza e trasparenza"

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