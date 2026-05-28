Bergamo il Ministero conferma il finanziamento da 1,3 milioni per via Ghislandi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato a via Ghislandi a Bergamo. La somma è stata assegnata per interventi di miglioramento e riqualificazione della strada. La conferma arriva direttamente dal ministero, che ha comunicato l’approvazione del finanziamento. La cifra servirà a realizzare lavori di sviluppo e messa in sicurezza dell’area.

Le risorse serviranno a realizzare un intervento ambientale che punta a trasformare la strada in un rifugio climatico lineare, con nuovi spazi verdi e soluzioni pensate per migliorare le condizioni della zona Bergamo. Il Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, conferma il finanziamento da 1,3 milioni per via Ghislandi. La comunicazione è arrivata nella mattinata di giovedì al Comune di Bergamo dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: confermato il contributo da 1,3 milioni di euro destinato alla riqualificazione di via Ghislandi, una delle zone cittadine più esposte al calore durante i mesi estivi. Le... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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