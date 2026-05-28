Belen Rodriguez è stata ricoverata in codice giallo in un ospedale di Milano. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando solidarietà tra colleghi e fan. In questi giorni, un noto consulente di stile ha condiviso un consiglio terapeutico inaspettato per la conduttrice. La sua situazione resta riservata e non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero. La notizia ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media italiani.

Le ultime 48 ore hanno segnato uno dei momenti più delicati nella vita pubblica di Belen Rodriguez. La notizia del suo ricovero in codice giallo al Policlinico di Milano ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando un’ondata di solidarietà che ha attraversato il mondo dello spettacolo italiano. Tra i messaggi più inaspettati spicca quello di Giovanni Ciacci, il costumista delle star noto per non aver mai risparmiato critiche alla showgirl argentina. La vicenda ha avuto inizio quando le forze dell’ordine sono intervenute nell’appartamento milanese di Belen dopo la chiamata allarmata dei condomini. I vicini l’avevano sentita gridare affacciata alla finestra del bagno, e il clamore mediatico si è amplificato nel momento in cui è emersa l’identità della persona coinvolta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belen Rodriguez ricoverata: il consiglio terapeutico di Giovanni Ciacci che nessuno si aspettava

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez, dopo il dramma interviene Giovanni Ciacci: “Se vuoi un consiglio…”Giovanni Ciacci ha commentato pubblicamente sulla vicenda che riguarda Belen Rodriguez, offrendo un consiglio dopo il recente dramma che l’ha...

Emma e Belén, il gesto social che nessuno si aspettava dopo Stefano De Martino scatena i socialDopo quattordici anni, Emma Marrone e Belén Rodriguez sono tornate a condividere un gesto sui social media, lasciando senza parole molti utenti.

Temi più discussi: Come sta Belen Rodriguez, i soccorsi a casa e l'arrivo in ospedale: È stata dimessa; Belen Rodriguez, dopo il ricovero la reazione di De Martino e Mara Venier; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belén Rodríguez, la notte più difficile: il ricovero al Policlinico, il sostegno della sorella Cecilia e di Stefano De Martino e i crolli emotivi che possono attraversare chiunque.

#BelenRodriguez è stata ricoverata al Policlinico di Milano dopo l’intervento del 112 chiamato dai vicini. Il caso riporta al centro i disturbi psicologici legati anche a persone famose e di successo. x.com

Belen Rodriguez ricoverata, sola e sotto pressione: l'intervento di Stefano De Martino reddit

Belén Rodríguez, la notte più difficile: il ricovero al Policlinico, il sostegno della sorella Cecilia e di Stefano De Martino e i crolli emotivi che possono attraversare ...Una notte di tensione nel cuore di Brera, il ricovero in ospedale e una vicenda che va oltre la cronaca: perché le fragilità psicologiche, anche quando riguardano personaggi famosi, meritano rispetto ... vanityfair.it

Belén Rodríguez in ospedale, Stefano De Martino stoppa Affari Tuoi. Il retroscenaStando ai rumor prima delle dimissioni della showgirl argentina il conduttore di Affari Tuoi ed ex marito sarebbe corso da lei: la sua reazione ... libero.it