Belen Rodriguez si trova di nuovo in difficoltà a causa di un episodio avvenuto nelle strade di Milano. La showgirl è coinvolta in una situazione che ha attirato l’attenzione dei media, senza ulteriori dettagli sui particolari dell’incidente. La vicenda si aggiunge alle recenti difficoltà personali e pubbliche affrontate dalla protagonista. La notizia si diffonde in modo rapido, lasciando aperti vari interrogativi sulla natura esatta dell’accaduto.

Per Belen Rodriguez arrivano nuove ore complicate, questa volta legate a una vicenda avvenuta nelle strade di Milano. Secondo quanto emerso, nei giorni scorsi la showgirl argentina sarebbe rimasta coinvolta in due episodi distinti alla guida del suo suv, entrambi in pieno centro città. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia locale, che starebbe ultimando le verifiche prima di trasmettere un’informativa alla procura. Il primo episodio sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’ Arco della Pace, dove il veicolo avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in sosta. Il secondo, più serio, sarebbe accaduto in via San Marco, sempre nel cuore di Milano: qui il suv avrebbe colpito uno scooter e due mezzi parcheggiati, provocando lievi lesioni a tre occupanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Belen Rodriguez, ancora problemi: cosa si è scoperto

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