Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale. Mara Venier ha commentato la situazione, affermando di essere al corrente dei dettagli e di aver parlato con la showgirl. La conduttrice non ha fornito ulteriori informazioni sulla condizione di Rodriguez, limitandosi a esprimere il suo supporto. La notizia del ricovero è stata confermata senza dettagli specifici sulle cause o sulla durata del ricovero.

Mara Venier ha rotto il silenzio e ha espresso a modo sua la vicinanza a Belen Rodriguez: le sue parole. Belen Rodriguez la mattina del 25 maggio è stata ricoverata al Policlinico di Milano, dal quale è stata poi dimessa il giorno seguente. L’allarme era stato dato da un vicino della showgirl argentina, il quale aveva sentito delle urla provenire appunto dall’appartamento di Belen. Su quanto accaduto a Belen è voluta intervenire Mara Venier, la quale ha espresso a modo sua tutta la sua vicinanza alla showgirl. Troppo spesso ci si dimentica che dietro a un personaggio famoso c’è pur sempre una persona, con le proprie paure, con le proprie fragilità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Belen ricoverata, interviene Mara Venier: “Io so tutto”

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