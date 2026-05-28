Beautiful streaming replica puntata 28 maggio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella puntata di oggi di Beautiful, un bacio confessato provoca una rottura tra i personaggi principali. Steffy e Finn si confrontano con accuse e sensi di colpa, mentre Hope si trova in una situazione in cui potrebbe superare un limite pericoloso.

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Nuovo appuntamento oggi – giovedì 28 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna un bacio confessato scatena una frattura profonda: Steffy e Finn affrontano accuse e rimorsi, mentre Hope rischia di oltrepassare un limite pericoloso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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