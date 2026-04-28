Beautiful streaming replica puntata 28 aprile 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 28 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. La scena si è svolta negli uffici di Forrester Creations, dove Steffy e Finn hanno condiviso un momento di intimità. Successivamente, sono emerse tensioni legate sia alla sfera familiare che a quella lavorativa, creando un clima di conflitto tra i personaggi. La puntata è disponibile in replica streaming sui canali ufficiali.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 28 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna alla Forrester Creations, Steffy e Finn condividono un momento di profonda intimità, presto offuscato da tensioni familiari e lavorative. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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