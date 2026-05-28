Un alpinista e un velista stanno affrontando una sfida di 3.000 km che combina montagne e mare. L’alpinista deve superare 90.000 metri di dislivello in un mese, mentre il velista naviga lontano dalle coste. La loro impresa coinvolge diverse tappe, senza specificare le modalità di supporto o i dettagli tecnici delle operazioni. La sfida si svolge attraverso ambienti estremi, con un forte impegno fisico e logistico.

? Domande chiave Come farà Barmasse a gestire 90 mila metri di dislivello in un mese?. Chi aiuterà l'alpinista a navigare lontano dalle coste durante il viaggio?. Quali sono le 20 vette che l'atleta dovrà scalare lungo il percorso?. Come cambierà la percezione dei confini italiani attraverso questa impresa estrema?.? In Breve Percorso di 30 giorni tra 20 vette regionali con 90 mila metri di dislivello.. Giovanni Soldini affianca Barmasse per i tratti marittimi tra isole e continente.. Luca Rolli e Giacomo Berthet gestiscono supporto fisico e documentazione video.. Tragitto da Cala Gonone a Trieste unisce borghi montani e coste selvagge.. Hervé Barmasse percorrerà 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barmasse e Soldini: 3.000 km tra vette e mare in una sfida estrema

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