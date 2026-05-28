Barbaro (Mase) Settore vale il 60% del fatturato dell'intero mondo sportivo

Notizia in breve

Il settore sportivo rappresenta il 60% del fatturato complessivo nel mondo dello sport. Durante la fiera, i partecipanti hanno evidenziato l’importanza di questo comparto per l’economia generale, sottolineando come il prodotto interno legato allo sport generi un volume di affari considerevole. L’evento ha riunito aziende e professionisti per discutere delle dinamiche e delle opportunità del settore.