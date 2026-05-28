Balenciaga presenta A New York Minute la nuova campagna diretta dalla regista Celine Song e interpretata dall’attrice Sarah Pidgeon
Balenciaga presenta A New York Minut e, la nuova campagna diretta dalla regista candidata agli Oscar Celine Song e interpretata dall’attrice Sarah Pidgeon. Il progetto segna anche la prima collaborazione con il direttore creativo Pierpaolo Piccioli. La campagna si sviluppa attraverso tre film da 60 secondi girati a Manhattan, dedicati alle borse Le City, Le 7 Bowling e Rodeo. Ogni episodio segue un diverso momento della giornata — mattina, pomeriggio e sera — raccontando la città attraverso scene quotidiane che si trasformano in set cinematografici. Tra attraversamenti frenetici, lavanderie e taxi notturni, il confine tra realtà e finzione si dissolve progressivamente. 🔗 Leggi su Amica.it
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