Auto storiche e turismo la Calabria accende i motori con Autoretrò

La Calabria ospita dal 30 maggio al 2 giugno la decima edizione di Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo, evento dedicato alle auto storiche e alla promozione del territorio. La manifestazione prevede esposizioni di veicoli d’epoca e iniziative legate al turismo locale. L’evento si svolge in diverse location della regione e coinvolge appassionati e visitatori interessati a scoprire le automobili storiche e le attrazioni locali.

La Calabria si prepara ad accogliere la decima edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo, manifestazione dedicata alle auto storiche e alla promozione del territorio in programma dal 30 maggio al 2 giugno. L’evento, organizzato da AREMES, celebrerà tre importanti anniversari: i 30 anni del club, i 60 anni dell’ ASI e i 120 anni della fondazione della Lancia. Saranno 41 gli equipaggi partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero, tra cui Malta. Tra Costa dei Gelsomini e Costa degli Dei Le vetture in gara, costruite tra il 1936 e il 2003, rappresentano alcuni dei marchi più iconici dell’automobilismo mondiale, tra cui Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, Porsche, Maserati, Fiat e Lancia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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