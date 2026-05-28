Autismo e didattica i serious games con IA le sperimentazioni internazionali

In diverse scuole internazionali si stanno testando giochi digitali basati sull’intelligenza artificiale, progettati per supportare studenti con autismo. Questi “serious games” sono sviluppati per favorire l’apprendimento e migliorare le capacità sociali, adattandosi alle esigenze di ciascun individuo. Le sperimentazioni coinvolgono ambienti educativi che integrano queste tecnologie nelle attività quotidiane, con l’obiettivo di creare strumenti più efficaci e personalizzati.

Tra i casi citati compaiono proprio strumenti pensati per supportare studenti nello spettro autistico attraverso attività personalizzate, back adattivi e ambienti digitali controllati. I serious games sono applicazioni interattive che utilizzano meccaniche tipiche del videogioco — livelli, obiettivi, premi, simulazioni — con finalità educative o terapeutiche. L’integrazione dell’intelligenza artificiale permette a questi strumenti di adattarsi progressivamente al comportamento dello studente, modificando difficoltà, stimoli e percorsi in base alle risposte ricevute. Secondo il report Tortuga, uno dei principali limiti della didattica tradizionale riguarda il modello del “teaching to the middle”, cioè l’insegnamento costruito sullo studente “medio”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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