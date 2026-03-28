Ascolti tv 27 marzo 2026 | The Voice Generations Grande Fratello Vip 2026 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Venerdì 27 marzo 2026 si sono registrate le ultime misurazioni degli ascolti televisivi, con Rai1 e Canale 5 protagoniste di una nuova sfida. La programmazione ha visto in onda

Ascolti tv venerdì 27 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ The Voice Generations ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 27 marzo 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: The Voice Generations vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 27 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Generations” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto? Rai1: The Voice Generations, la nuova puntata del talent musicale che vede gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici e colleghi presentato da Antonella Clerici ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Aggiornamenti e notizie su The Voice Generations

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Ascolti tv ieri 27 marzo 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 27 marzo 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 27 marzo 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Chi sono Gilda e Jessica, le vincitrici di The Voice Generations 2026: il successo (storico) di Loredana BertéChi ha vinto The Voice Generations? Gilda Di Brino e Jessica Cice, un’amicizia diventata famiglia conquista il pubblico e porta alla vittoria il team di Loredana Berté. libero.it

E i vincitori sono … https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/reality-talent/the-voice-generations-2026-ecco-chi-ha-vinto-la-seconda-edizione-trionfa-loredana-berte - facebook.com facebook

Si è conclusa la seconda edizione di "The Voice Generations" che ha visto trionfare Jessica e Gilda del Team Loredana Bertè. x.com