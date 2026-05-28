Cinque adolescenti sono stati denunciati per cyberbullismo dopo aver inviato messaggi offensivi e minacce su Instagram. I giovani pensavano che la piattaforma fosse un tribunale per minori, ignorando le implicazioni legali delle proprie azioni. Le autorità hanno identificato i responsabili e avviato le procedure legali. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla mancanza di consapevolezza digitale tra i giovani.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali Cinque ragazzi minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Arezzo con l’accusa di atti persecutori nei confronti di un loro coetaneo, dopo mesi di insulti, minacce, video umilianti e campagne diffamatorie tra scuola, WhatsApp e social network. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura per i Minorenni di Firenze, il gruppo avrebbe trasformato Instagram in una specie di arena pubblica dove mettere quotidianamente alla gogna la vittima, accusandola perfino di fatti mai avvenuti pur di ridicolizzarla davanti ai compagni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, denunciati cinque cyberbulli: “Pensavano che Instagram fosse il Tribunale dei Minori”

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