Arezzo ci vuole giovani… ma in modalità aereo | la stoccata di Maya Clara Valenti
Arezzo ha annunciato l’intenzione di attrarre giovani, ma con un approccio innovativo: “come aerei”. La frase, pronunciata da una figura pubblica, sottolinea che la città è bella da fotografare ma difficile da vivere per chi ha vent’anni. La dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando un contrasto tra l’immagine estetica e le difficoltà quotidiane dei giovani. La città sembra voler puntare su un’immagine che combina attrattiva visiva e sfide sociali.
“Qui trovi una città bellissima da fotografare e difficilissima da vivere se hai vent’anni” Arezzo scopre improvvisamente i giovani. Succede ogni cinque anni: manifesti, selfie, slogan sul futuro e candidati under 30 tirati fuori come il pandoro a Natale. Poi finite le elezioni, i ragazzi tornano a fare quello che fanno da anni: prendere la macchina e andare a Firenze, Perugia o direttamente all’estero. Fra le candidate più giovani di questa tornata c’è Maya Clara Valenti, lista “Arezzo Partecipa”, che all’Ortica racconta una città che secondo lei continua a parlare dei giovani senza ascoltarli davvero. E quando le chiediamo se Arezzo voglia coinvolgere le nuove generazioni oppure semplicemente tenerle buone, la risposta arriva senza troppi giri: “Esatto, li vuole in modalità aereo. 🔗 Leggi su Lortica.it
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