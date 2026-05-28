Arezzo ci vuole giovani… ma in modalità aereo | la stoccata di Maya Clara Valenti

Notizia in breve

Arezzo ha annunciato l’intenzione di attrarre giovani, ma con un approccio innovativo: “come aerei”. La frase, pronunciata da una figura pubblica, sottolinea che la città è bella da fotografare ma difficile da vivere per chi ha vent’anni. La dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando un contrasto tra l’immagine estetica e le difficoltà quotidiane dei giovani. La città sembra voler puntare su un’immagine che combina attrattiva visiva e sfide sociali.