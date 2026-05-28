Arbitropoli si allarga | fari sulla quota rosa

Nell’ultima giornata di campionato, Maria Sole Ferrieri Caputi è stata rimossa dalla top 25 dei direttori di gara, nonostante una prestazione considerata senza errori. La decisione segue il suo inserimento in passato per rappresentare la presenza femminile in campo. Nel frattempo, si sono verificati scambi di osservatori tra le associazioni arbitri e voti sospetti tra i fischietti. La rimozione di Ferrieri Caputi si inserisce in un contesto di discussioni sulla rappresentanza femminile e sulla trasparenza delle valutazioni arbitrali.

Nel linguaggio dell’Aia si chiama dismissione. Significa una cosa semplice: un arbitro viene tolto dall’elenco di quelli che possono dirigere in Serie A e Serie B. Perde le partite più importanti, i compensi collegati e il posto nella categoria più alta. È quello che è accaduto nei giorni scorsi a Federico Dionisi, arbitro della sezione dell’Aquila. Di sicuro il caso arriva nel momento peggiore per l’Associazione italiana arbitri. La Figc aveva provato a commissariarla, ma il parere del Collegio di garanzia del Coni ha fermato l’operazione: la Federazione, con Gabriele Gravina dimissionario, è in regime di prorogatio e può compiere solo atti ordinari. 🔗 Leggi su Laverita.info

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