Una ragazza di 14 anni è deceduta ieri ad Aprilia dopo essere stata investita mentre pedalava in bicicletta. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato indagini e sta verificando le cause dello scontro, che al momento sono ancora da chiarire. Si ipotizza un possibile reato di omicidio stradale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono in corso gli accertamenti sull’incidente che ieri, 27 maggio, è costato la vita a una ragazza di 14 anni ad Aprilia. La giovane è stata travolta da un’auto intorno alle 15.30 in via Genio Civile, mentre era in sella a una mountain bike. Secondo una prima ricostruzione, la 14enne stava uscendo da via Tesino per immettersi su via Genio Civile quando è stata investita da una Citroen C1. I soccorsi e il decesso in ospedale. L’impatto è stato violentissimo. La bicicletta è finita nel fosso a bordo strada, mentre la ragazza è stata sbalzata prima sul parabrezza dell’auto e poi sull’asfalto. Soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Città di Aprilia, è morta poco dopo l’arrivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aprilia, 14enne travolta e uccisa in bici: si indaga per omicidio stradale

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