Una grandinata di grandi dimensioni ha colpito una regione italiana, causando danni alle auto e bloccando le autostrade. Il cambiamento improvviso del cielo da sereno e caldo a scuro e minaccioso ha preceduto l’evento.

Il cielo, che fino a poche ore prima riversava una luce implacabile e un calore soffocante sulla terra battuta, ha cambiato volto all’improvviso, tingendosi di un nero profondo e minaccioso. L’aria, immobile e satura di umidità, ha iniziato a vibrare sotto i colpi di raffiche improvvise, mentre all’orizzonte i primi boati sordi annunciavano la fine della tregua atmosferica. In pochissimi minuti, la luce del giorno è stata quasi del tutto inghiottita da una coltre di nubi spesse e informi. Poi, il finimondo. Non una pioggia battente, ma una vera e propria scarica di proiettili di ghiaccio ha iniziato a bersagliare i tetti, i campi e le strade, rimbalzando violentemente sull’asfalto e frantumando parabrezza in un frastuono assordante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Apocalisse in Italia”. Grandine gigante devasta tutto: auto distrutte e autostrada paralizzata

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