Anne Hathaway svela il segreto che ha tenuto nascosto per anni

Anne Hathaway ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo anni fa. L’attrice, vincitrice di un premio Oscar, ha condiviso pubblicamente questa esperienza, descrivendola come un momento difficile della sua vita. La sua testimonianza è arrivata durante un’intervista, in cui ha parlato anche delle sfide personali affrontate nel corso degli anni. La rivelazione ha attirato l’attenzione sui temi legati alla salute riproduttiva e alle difficoltà emotive associate a tali eventi.

. L’amatissima attrice premio Oscar ha deciso di svelare un clamoroso retroscena sulla sua salute rimasto segreto per un decennio, una toccante confessione di Anne Hathaway che ridefinisce completamente la sua immagine pubblica e professionale. Anne Hathaway torna al centro della scena internazionale con una confessione che ha spiazzato Hollywood e il pubblico che la segue da oltre vent’anni. L’attrice premio Oscar, oggi nuovamente sotto i riflettori per il ritorno dell’universo de Il Diavolo veste Prada, ha raccontato di aver convissuto per quasi un decennio con una grave patologia agli occhi che l’ha portata a perdere completamente la vista da un occhio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Anne Hathaway's Stylist Erin Walsh on the Secrets to Getting Dressed With Confidence

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