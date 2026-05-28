Il Comune di Anghiari ha visto il suo bilancio raddoppiare, e in alcuni casi triplicare, negli ultimi dieci anni. L’assessore ha dichiarato che si procederà con nuovi progetti di sviluppo, pur rispettando ancora i vincoli finanziari del passato. La crescita numerica del bilancio si accompagna a una stabilità che permette di pianificare interventi futuri. La situazione attuale si basa su dati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici.

Un salto più che consistente per il Comune di Anghiari, il cui bilancio è numericamente triplicato nell’arco di dieci anni, anche se permangono i vincoli strutturali del passato ai quali si deve attenere. In altre parole, un passivo che deve essere colmato. Questa la complessa fotografia della situazione economico-finanziaria emersa dal rendiconto 2025. Il totale delle risorse gestite dall’amministrazione ha raggiunto i 15 milioni di euro e nel 2016 erano appena 5; la prudenza resta tuttavia d’obbligo a causa di passività preesistenti che continuano a condizionare le scelte finanziarie dell’ente. Il nodo principale rimane il Fondo di Anticipazione Liquidità (Fal), strumento acceso in passato per fronteggiare carenze di cassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anghiari e il bilancio da record. L’assessore Mariotti: "Ora avanti con i progetti per lo sviluppo"

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