Città metropolitana bilancio in salute | Ora investimenti per lo sviluppo
La città metropolitana ha presentato un bilancio positivo con più risorse disponibili, meno debiti e una maggiore capacità di investimento. Dopo anni di pressioni sui conti pubblici, i margini si sono ampliati, permettendo ora di pianificare nuovi investimenti per lo sviluppo. La gestione finanziaria si mostra solida, con un incremento delle entrate e una riduzione delle uscite in rapporto ai debiti accumulati nel tempo.
Più risorse disponibili, meno debiti, una capacità di investimento rafforzata e margini che si ampliano dopo anni di pressione sui conti pubblici. Il bilancio 2025 di Città metropolitana, appena approvato, fotografa una realtà con indicatori economico-finanziari in miglioramento e con un patrimonio che continua a consolidarsi. Il risultato di amministrazione raggiunge 835,4 milioni di euro, in aumento di 63 milioni rispetto al 2024 (+9,1%), mentre il saldo di cassa sfiora 959,7 milioni, quasi 80 milioni in più rispetto all’anno precedente. Numeri che raccontano una gestione orientata alla stabilità, ma anche alla capacità di programmare interventi strategici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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