Città metropolitana bilancio in salute | Ora investimenti per lo sviluppo

Notizia in breve

La città metropolitana ha presentato un bilancio positivo con più risorse disponibili, meno debiti e una maggiore capacità di investimento. Dopo anni di pressioni sui conti pubblici, i margini si sono ampliati, permettendo ora di pianificare nuovi investimenti per lo sviluppo. La gestione finanziaria si mostra solida, con un incremento delle entrate e una riduzione delle uscite in rapporto ai debiti accumulati nel tempo.