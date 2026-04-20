Durante la trasmissione “Che tempo che fa”, l’ospite Stefano De Martino ha parlato della prossima edizione del Festival di Sanremo, affermando che un’idea per l’evento è già stata presa in considerazione. La conversazione si è concentrata sui progetti futuri riguardanti il festival, senza ulteriori dettagli sulla scaletta o sui partecipanti. De Martino non ha fornito date precise o nomi di artisti coinvolti.

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Stefano De Martino ha iniziato a lasciar trapelare qualcosa sul suo attesissimo Festival di Sanremo 2027. Il conduttore, oggi volto di punta di Affari Tuoi, non si è sottratto alle domande sul futuro e ha risposto con la sua solita ironia, ma anche con una sorprendente lucidità. “Dicevo che avrei voluto fare Sanremo con qualche capello bianco”, ha raccontato sorridendo, “poi ho capito che quando te lo affidano i capelli bianchi arrivano da soli. È un effetto collaterale”. Parole leggere, ma che raccontano bene il peso di una macchina complessa come il Festival. E quando Fazio gli ha chiesto a che punto fosse la preparazione, De Martino ha usato una metafora decisamente curiosa: “Mancano nove mesi, è il momento del concepimento”.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Stefano De Martino rompe il silenzio su Sanremo 2027: “Un’idea c’è già”

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