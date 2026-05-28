Anche tu hai bisogno di un make up che resista a caldo e sudore?

Durante le ondate di caldo intenso, molte persone cercano prodotti di bellezza che resistano a sudore e alte temperature. Sono aumentate le richieste di skincare leggera, makeup a base acqua, fogli assorbenti e antitraspiranti specifici per il viso. Queste soluzioni vengono utilizzate per affrontare le temperature elevate che si registrano in ambienti urbani, con l’obiettivo di mantenere un aspetto fresco e asciutto.

Skincare più leggera, trucco sottile con formule a base acqua, blotting paper e antitraspiranti per il viso: quando la colonnina di mercurio nella giungla d’asfalto tocca temperature da nucleo terrestre, si entra ufficialmente in modalità sopravvivenza. Ed è proprio qui che individuare il necessario per realizzare un trucco a prova di sudore diventa fondamentale. Soprattutto in un periodo ricco di matrimoni, eventi e cerimonie, dove un make up che resiste a caldo, umidità e sbalzi termici non è più un vezzo, ma una vera necessità. Tra i prodotti da avere ci sono primer, formule long lasting e waterproof, skin tint, polveri e colori dal finish mat, spray fissanti e veline per l’assorbimento di sebo e sudore senza togliere il make up. 🔗 Leggi su Amica.it

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