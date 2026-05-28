Per ottenere una pelle del viso luminosa e adatta alle luci del flash, serve una strategia mirata, anche per una modella che si avvicina ai quarant’anni. La supermodella Irina Shayk, nota per il suo look glow, sottolinea che il trucco perfetto non si improvvisa, specialmente prima di un evento importante come il tappeto rosso più fotografato dell’anno. La cura e le tecniche mirate sono essenziali per raggiungere l’effetto desiderato.

I l look glowy perfetto non si improvvisa mai, lo sa bene Irina Shayk. S oprattutto quando la meta finale è il tappeto rosso più fotografato dell’anno. Anche se i riflettori sul Met Gala si sono ormai spenti da quasi un mese, i retroscena attorno ai segreti del backstage continuano a emergere, svelando le complesse preparazioni estetiche che precedono l’evento. L’attenzione ora si sposta sulla pelle del viso luminosa sfoggiata da Irina Shayk e sull’olio elisir per ottenerla. Quando anche lo scarto è bellezza, il vestito scultura di Irina Shayk racconta la moda secondo Junya Watanabe X Leggi anche › Pronta in 60 minuti. Irina Shayk con l’eyeliner spezzato agli Actor’s Awards 2026 Irina Shayk: il segreto per una pelle del viso luminosa a 40 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che miracoli: per una pelle del viso luminosa a prova di flash serve la strategia giusta e il discorso vale anche per la bellissima supermodella da poco quarantenne

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