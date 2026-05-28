Domenica 31 maggio alle 18:30 si gioca Almeria-Valladolid. L’Almeria, terza in classifica, punta a vincere per assicurarsi il miglior posizionamento ai playoff. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre le quote e i pronostici indicano una partita aperta. La squadra di casa cerca i tre punti per consolidare il piazzamento, mentre il Valladolid tenta di evitare la sconfitta.

L’Almeria affronta l’ultima giornata al terzo posto in classifica dunque in caso di vittoria contro il Valladolid chiuderebbe nella posizione migliore per affrontare i playoff. In questo caso infatti avrebbe la meglio su qualsiasi avversario in caso di parità dopo i tempi supplementari, ovvero non sono previsti i calci di rigore. Prima della partita pareggiata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Almeria-Valladolid (domenica 31 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli andalusi vogliono blindare il terzo posto

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