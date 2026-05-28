Almanacco | Venerdì 29 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 29 maggio è il 150° giorno dell'anno nel calendario gregoriano e mancano 216 giorni alla fine dell’anno. Tra gli eventi storici di questa data, vengono ricordate date significative, mentre si celebrano i compleanni di alcune figure note. Si tratta di un giorno che include anche la commemorazione di un santo e un proverbio associato alla giornata.

Venerdì 29 Maggio è il 150° giorno del calendario gregoriano, mancano 216 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa Bona da PisaProverbio di MaggioMaggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercatoIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde Oggi1903 – Alessandro I di Serbia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Buongiorno e Buon Venerdì 1 Maggio 2026! Buona Festa dei Lavoratori e del Lavoro!

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