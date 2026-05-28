Il 28 maggio, nel 1926, viene firmata la Convenzione internazionale per la protezione delle opere teatrali e cinematografiche. È anche il giorno in cui, nel 1937, viene aperto ufficialmente il ponte di Brooklyn a New York. In questa data, nel 1954, viene annunciata la decisione della Corte Suprema che dichiara illegale la segregazione scolastica negli Stati Uniti.

Il 28 maggio è il 148º giorno del calendario gregoriano (il 149º negli anni bisestili). Mancano 217 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Carauno, martireProverbio di MaggioNel mese di maggio fornisciti di legna e di formaggioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1606. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Buongiorno e Buon Giovedì 28 Maggio 2026! Oggi è la giornata mondiale del Gioco !

Notizie e thread social correlati

Almanacco | Giovedì 7 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 7 maggio è il 128° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 238 giorni ancora da trascorrere.

Temi più discussi: Almanacco | Giovedì 28 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Giovedì 28 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2026. OGGI LA GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO; Almanacco | Giovedì 28 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Oroscopo di oggi 28 maggio 2026 a cura di Paolo TedescoCosa ci riservano le stelle giovedì 28 maggio 2026? Scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell’astrologo, che ogni giorno racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle ... cronachedellacampania.it

Oroscopo di oggi, giovedì 28 maggio 2026: le previsioni delle stelleVuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno L’oroscopo di oggi, giovedì 28 maggio 2026, con ... corrierenazionale.it