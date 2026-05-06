Almanacco | Giovedì 7 Maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 7 maggio è il 128° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 238 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra Santa Flavia Domitilla, e il proverbio del giorno fa riferimento all'acqua di maggio come la parola di un saggio. Tra gli eventi storici accaduti in passato, nel 1898 si sono verificati i moti di Milano, secondo quanto riportato negli archivi dell'epoca.

Giovedì 7 Maggio è il 128° giorno del calendario gregoriano. Mancano 238 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Flavia DomitillaProverbio di MaggioAcqua di maggio è come la parola di un saggioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1898 - Moti di Milano: il generale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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