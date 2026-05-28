Alluvione la Lega visita gli alvei del Lamone | Ok al ripristino ma da rivedere i confini delle zone di protezione speciale

Da ravennatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione della Lega, composta dal segretario comunale, da un'assessora e da un agronomo, ha incontrato questa mattina alcuni residenti di Grattacoppa per discutere dei lavori sugli argini del fiume Lamone. La visita è avvenuta in seguito alla richiesta di ripristino degli alvei e di revisione dei confini delle zone di protezione speciale, con l’obiettivo di valutare le misure di sicurezza e gestione del territorio.

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Questa mattina, una delegazione della Lega composta dal segretario comunale Luca Cacciatore, da Elena Marin e dall'agronomo Massimo Stefanelli ha incontrato alcuni residenti della frazione di Grattacoppa per discutere lo stato dei lavori sugli argini del fiume Lamone.La delegazione ha segnalato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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