Allo scrittore Salvatore Savoia il Premio di Cultura Città di Monreale 2026
Domenica 31 maggio si terrà la cerimonia di consegna del “Premio di Cultura Città di Monreale 2026”, promosso dall’Accademia Siculo-Normanna. Allo scrittore sarà assegnato il riconoscimento durante l’evento del pomeriggio. La premiazione si svolgerà in una sede non specificata. Il premio viene attribuito annualmente a figure nel campo culturale. La manifestazione include la consegna del riconoscimento e un momento di celebrazione.
Si svolgerà nel pomeriggio di domenica 31 maggio la cerimonia di consegna del “Premio di Cultura Città di Monreale”, promosso e organizzato dall’Accademia Siculo-Normanna. L’evento è in programma presso l’aula consiliare “Biagio Giordano” con inizio alle ore 16:30; il riconoscimento quest’anno viene assegnato a Salvatore Savoia, conosciuto e apprezzato storico, saggista e scrittore palermitano, che. L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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