Domenica 31 maggio si terrà la cerimonia di consegna del “Premio di Cultura Città di Monreale 2026”, promosso dall’Accademia Siculo-Normanna. Allo scrittore sarà assegnato il riconoscimento durante l’evento del pomeriggio. La premiazione si svolgerà in una sede non specificata. Il premio viene attribuito annualmente a figure nel campo culturale. La manifestazione include la consegna del riconoscimento e un momento di celebrazione.

Si svolgerà nel pomeriggio di domenica 31 maggio la cerimonia di consegna del “Premio di Cultura Città di Monreale”, promosso e organizzato dall’Accademia Siculo-Normanna. L’evento è in programma presso l’aula consiliare “Biagio Giordano” con inizio alle ore 16:30; il riconoscimento quest’anno viene assegnato a Salvatore Savoia, conosciuto e apprezzato storico, saggista e scrittore palermitano, che. L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Allo scrittore Salvatore Savoia il “Premio di Cultura Città di Monreale 2026”

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