Le temperature elevate di maggio hanno portato all’attivazione precoce delle misure di sicurezza nei cantieri, con lavoratori esposti a maggior rischio di colpi di calore e malori. Le autorità hanno avviato confronti per gestire l’emergenza, che si manifesta con un aumento delle condizioni di disagio tra chi svolge attività all’aperto. Le temperature anomale hanno accelerato le procedure di prevenzione, mentre le squadre operative monitorano le condizioni climatiche per limitare i rischi.

Le alte temperature, anomale per il mese di maggio, fanno scattare in anticipo l’allarme nei cantieri, aumentando il rischio di colpi di calore e malori per chi lavora tutto il giorno sotto il sole. "Il caldo non può più essere trattato come un disagio occasionale, è diventato un tema strutturale, che ogni anno mette a rischio la salute e la sicurezza", spiega Alem Gracic (foto), segretario generale della Filca Cisl Lombardia. "Ci stiamo muovendo su due livelli. Insieme alla nostra confederazione, perché il problema si estende a tutti i lavoratori esposti, e insieme alle altre organizzazioni sindacali regionali del comparto e alle associazioni datoriali – prosegue – per soluzioni concrete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme caldo: "Già a confronto sulle misure"

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