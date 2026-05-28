Alexander in liquidazione L’albergo era già chiuso Potrebbe andare all’asta
Il Tribunale di Forlì ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società Alexander sas, proprietaria dell’hotel in piazzale Marx. L’albergo, già chiuso, potrebbe essere messo all’asta. La decisione è stata presa dopo aver accertato lo stato di insolvenza della società e dei soci responsabili illimitatamente. La procedura di liquidazione è stata avviata ufficialmente, senza indicazioni sui tempi o sui dettagli dell’eventuale vendita.
Il Tribunale ordinario di Forlì ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società Alexander sas, proprietaria dell’hotel Alexander in piazzale Marx alla stazione, accertando lo stato di insolvenza della società e dei soci illimitatamente responsabili. L’hotel, nei pressi della stazione ferroviaria, risultava chiuso da tempo. Un evento sfavorevole non solo per gli imprenditori coinvolti, ma per recettività cittadina, come rimarca l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari. "L’hotel – afferma – sarà ceduto nell’ambito del relativo procedimento. In un contesto territoriale che sta vivendo una forte rigenerazione, ritengo che si tratti di una concreta opportunità di investimento per le imprese locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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