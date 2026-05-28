Alexander in liquidazione L’albergo era già chiuso Potrebbe andare all’asta

Notizia in breve

Il Tribunale di Forlì ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società Alexander sas, proprietaria dell’hotel in piazzale Marx. L’albergo, già chiuso, potrebbe essere messo all’asta. La decisione è stata presa dopo aver accertato lo stato di insolvenza della società e dei soci responsabili illimitatamente. La procedura di liquidazione è stata avviata ufficialmente, senza indicazioni sui tempi o sui dettagli dell’eventuale vendita.