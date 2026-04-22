Il tecnico del Sassuolo potrebbe lasciare la squadra durante la prossima estate, con diverse ipotesi di trasferimento già sul tavolo. La dirigenza neroverde ha individuato due possibili candidati per sostituirlo, in vista di eventuali cambiamenti nella rosa tecnica. Fabio Grosso, che ha raggiunto notorietà internazionale nel 2006, si trova ora alla guida della formazione, e la sua possibile partenza alimenta il dibattito sul futuro del club.

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© Calcionews24.com - Sassuolo, Grosso spicca il volo in estate? Dove potrebbe andare e chi potrebbe sostituirlo: i neroverdi hanno già due candidati in agenda!

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