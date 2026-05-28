Alcaraz si ferma | il ruolo chiave della famiglia nel suo recupero

Notizia in breve

Alcaraz ha interrotto temporaneamente il suo percorso a causa di un infortunio al polso. La famiglia ha avuto un ruolo importante nel suo recupero, aiutandolo nella gestione della riabilitazione e nel mantenimento della motivazione. I genitori del tennista sono stati coinvolti attivamente nel processo di cura e nelle decisioni relative alla sua carriera, contribuendo a supportarlo durante il periodo di infortunio.