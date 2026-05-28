Un infermiere in vacanza ha assistito una cameriera in crisi, evitando che subisse un trauma cranico. Secondo quanto riferito, ha immobilizzato la testa della ragazza e l'ha tenuta ferma fino all’arrivo dei soccorsi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali tecniche specifiche utilizzate o sul decorso successivo. La scena si è svolta in una zona pubblica, dove il professionista ha agito in modo tempestivo per prevenire danni maggiori.

? Domande chiave Come ha fatto l'infermiere a evitare il trauma cranico alla ragazza?. Cosa ha fatto il giovane per proteggerla durante la crisi?. Chi ha chiamato l'ambulanza mentre il soccorritore gestiva l'emergenza?. Perché il presidente della Croce Rossa ha telefonato subito al protagonista?.? In Breve Valentino Iezzi opera presso l'ospedale di Ortona e come volontario Croce Rossa Pescara.. Rosario Velastro, presidente nazionale Croce Rossa, ha telefonato per congratularsi con l'infermiere.. L'evento è avvenuto sabato scorso in una piazza centrale del borgo di Alberobello.. L'intervento ha evitato complicazioni alla cameriera grazie all'uso di un oggetto morbido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alberobello, infermiere in vacanza salva una cameriera in crisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Crisi Iran: la guerra salva Starmer da una lotta interna

Leggi anche: L'episodio risale al 1972, quando l'attore avrebbe somministrato a una cameriera una pillola che l'avrebbe resa incapace di reagire a una violenza. La condanna è arrivata ora

Temi più discussi: Alberobello, cameriera ha una crisi epilettica in un bar tra i trulli: infermiere in vacanza la soccorre; Cameriera ha una crisi epilettica davanti ai clienti, infermiere dell’ospedale di Ortona in vacanza la soccorre; Infermiere abruzzese va in vacanza e salva una giovane dal rischio di soffocamento.

Cameriera ha una crisi epilettica davanti ai clienti, infermiere dell’ospedale di Ortona in vacanza la soccorreValentino Iezzi era ad Alberobello con gli amici pochi giorni fa. Il suo intervento tempestivo in attesa dell'arrivo dei medici ha evitato il peggio. Ho fatto solo il mio dovere dice. Con lui si è c ... chietitoday.it

Alberobello, cameriera ha una crisi epilettica in un bar tra i trulli: infermiere in vacanza la soccorreProvvidenziale intervento di Valentino Iezzi, di Teramo, che ha preso in mano la situazione tra i turisti presenti nel bar. La giovane è stata assistita poi presa in cura dal 118 ... lagazzettadelmezzogiorno.it