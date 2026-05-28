alan ritchson firma accordo triennale con amazon mgm studios oltre reacher

Alan Ritchson e Prime Video stanno portando la loro collaborazione a un livello completamente nuovo. L’attore di Reacher ha appena firmato un accordo triennale di first-look televisivo con Amazon MGM Studios, consolidando quello che è ormai diventato uno dei sodalizi creativi più solidi dell’intero panorama dello streaming. L’intesa prevede che Ritchson sviluppi e produca nuovi progetti televisivi per Prime Video attraverso la sua società di produzione, Dancing Skeleton. Non si tratta solo di un rinnovo di fiducia reciproca, ma di un segnale chiaro: Amazon vuole tenersi stretto uno degli attori più in ascesa di Hollywood, e lui non ha intenzione di andarsene. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Alan Ritchson enfrenta jovens perigosos | 3ª temporada

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