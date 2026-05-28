Al via il Giro d’Italia le atlete brianzole lanciano la sfida

Notizia in breve

Il Giro d’Italia Donne Elite partirà sabato da Cesenatico e si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo. La competizione coinvolge diverse atlete e si svolgerà lungo un percorso che attraversa varie località italiane. La gara si inserisce nel calendario internazionale di ciclismo femminile e si svolge su più tappe distribuite in diversi territori. La manifestazione durerà complessivamente sette giorni.