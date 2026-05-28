Al via il Giro d’Italia le atlete brianzole lanciano la sfida
Il Giro d’Italia Donne Elite partirà sabato da Cesenatico e si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo. La competizione coinvolge diverse atlete e si svolgerà lungo un percorso che attraversa varie località italiane. La gara si inserisce nel calendario internazionale di ciclismo femminile e si svolge su più tappe distribuite in diversi territori. La manifestazione durerà complessivamente sette giorni.
Scatterà sabato da Cesenatico il Giro d’Italia Donne Elite, che si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo, nel Cuneese. In programma nove frazioni per un totale di 1.183 chilometri, con un dislivello di 12.300 metri, comprensive anche di una cronometro a squadre che potrebbe già indirizzare la classifica generale. Mentre il Giro maschile si prepara a incoronare Jonas Vingegaard nella passerella finale di Roma, la corsa rosa si annuncia con un parterre di alto livello: quasi tutte le migliori atlete del panorama internazionale saranno al via. In chiave brianzola, il gruppo vedrà protagoniste Alice Maria Arzuffi (seregnese), Cristina Tonetti (besanese) e Sara Fiorin (sevesina) tutte inserite nella squadra iberica della Laboral Kutxa Fundacion Euskadi, tre nomi ormai consolidati nel panorama nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: fuga con 6 atlete al comando, ma il gruppo controllaAl Giro delle Fiandre femminile 2026, sei atlete sono in fuga al comando, mentre il gruppo si mantiene compatto e controlla la situazione.
Lanciano punta al trono del libro: la sfida per il titolo 2027Lanciano ha presentato un dossier per concorrere al titolo di capitale italiana del libro del 2027.
Temi più discussi: Giro d’Italia. Domenica 24 maggio torna a Milano: tutte le informazioni per vivere pienamente l’arrivo della 15esima tappa; Giovedì 28 maggio la tappa del Giro d’Italia passa da Trento, attenzione alle strade chiuse; Dove passa il giro d'Italia a Milano domenica: la mappa delle strade chiuse (e quando scattano i divieti); Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada.
#Roma #viabilità Giro d’Italia, domenica a Roma la tappa finale. Dalle 13 chiude la carreggiata centrale della Colombo. L'appuntamento con la corsa rosa sarà tra l'Eur, Ostia e il Centro. Primi divieti di transito già dalla notte tra venerdì e sabato x.com
VareseNews. The xx · Intro. Al via a Sesto Calende il Gidro 2026, il Giro d'Italia in idrovolante L'arrivo al Marina di Verbella dei sei velivoli anfibi che aprono la seconda edizione tra il Ticino e il Lago Maggiore, proprio dove è stata fatta la storia dell'aviazione facebook
Al via il Giro d’Italia, le atlete brianzole lanciano la sfidaScatterà sabato da Cesenatico il Giro d’Italia Donne Elite, che si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo, nel Cuneese. In programma nove frazioni per un totale di 1.183 chilometri, con un dislivello ... ilgiorno.it
Il Giro d'Italia passa da Trento, strade chiuse e modifiche alla circolazione: ecco i dettagliTRENTO. La diciottesima tappa del Giro d'Italia arriva in città: giovedì 28 maggio la tratta Fai della Paganella - Pieve di Soligo, attraverserà una parte della città, modificando temporaneamente ... ildolomiti.it