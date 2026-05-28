Al via il Giro d’Italia le atlete brianzole lanciano la sfida

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giro d’Italia Donne Elite partirà sabato da Cesenatico e si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo. La competizione coinvolge diverse atlete e si svolgerà lungo un percorso che attraversa varie località italiane. La gara si inserisce nel calendario internazionale di ciclismo femminile e si svolge su più tappe distribuite in diversi territori. La manifestazione durerà complessivamente sette giorni.

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Scatterà sabato da Cesenatico il Giro d’Italia Donne Elite, che si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo, nel Cuneese. In programma nove frazioni per un totale di 1.183 chilometri, con un dislivello di 12.300 metri, comprensive anche di una cronometro a squadre che potrebbe già indirizzare la classifica generale. Mentre il Giro maschile si prepara a incoronare Jonas Vingegaard nella passerella finale di Roma, la corsa rosa si annuncia con un parterre di alto livello: quasi tutte le migliori atlete del panorama internazionale saranno al via. In chiave brianzola, il gruppo vedrà protagoniste Alice Maria Arzuffi (seregnese), Cristina Tonetti (besanese) e Sara Fiorin (sevesina) tutte inserite nella squadra iberica della Laboral Kutxa Fundacion Euskadi, tre nomi ormai consolidati nel panorama nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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