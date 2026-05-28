Al Pilastro arrivano le betoniere scortate dalla polizia

Notizia in breve

Le operazioni di costruzione del Museo dei bambini e delle bambine al Pilastro proseguono, con le betoniere che sono state accompagnate dalla polizia durante gli spostamenti. I lavori si svolgono nel parco Mitilini Moneta Stefanini, nonostante le tensioni o le difficoltà che si sono manifestate nel corso delle settimane. Le attività di cantiere continuano senza interruzioni, con la presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante le operazioni di movimentazione dei materiali.