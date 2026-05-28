Aggredisce infermiere e vigilanti al pronto soccorso del Pertini dopo ore d'attesa | arrestato

Un uomo ha aggredito un infermiere e tre vigilanti al pronto soccorso dell'ospedale Pertini dopo ore di attesa. L'aggressore, visibilmente esasperato, è stato successivamente arrestato. L'episodio si è verificato durante un tentativo di calmare l’uomo che aveva iniziato a colpire il personale sanitario e di sicurezza presente nel reparto. Non sono stati riportati feriti gravi.

L’uomo, esasperato dai tempi di attesa al pronto soccorso dell'ospedale Pertini, ha colpito un infermiere e tre addetti alla sicurezza intervenuti per calmarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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