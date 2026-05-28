Un concorrente siciliano ha scelto la sua offerta finale, portando a casa la vittoria in una puntata di Affari Tuoi. Accompagnato dalla moglie, il portiere ha deciso di puntare sulla proposta del Dottore da 17, regalando un momento di tensione e adrenalina. La trasmissione ha visto un finale emozionante, con il concorrente che ha realizzato il suo desiderio. La puntata si è conclusa con il concorrente soddisfatto della sua scelta.

Ha regalato sorrisi genuini il protagonista del 28 maggio di Affari Tuoi. Giuseppe, dalla Sicilia, insieme alla moglie con cui condivide la vita da quasi sempre, ha giocato con la speranza nel cuore. E per gran parte della serata tutto sembrava promettere il meglio. Protagonista della puntata del 28 maggio di Affari Tuoi è stata la Sicilia, rappresentata dal portiere Giuseppe, detto Peppe. “Non paro rigori, ma chiudo portoni”, ha raccontato con simpatia il concorrente, che svolge questo mestiere da ben 18 anni. Al suo fianco la moglie Stefania, compagna di una vita: 25 anni insieme, 15 di fidanzamento e, a settembre, 10 di matrimonio. Vivono a Palermo e sono genitori della piccola Ginevra, che ha 6 anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, esaudisce il desiderio della figlia: la scelta finale del siciliano Giuseppe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She miscarried in tears while he stayed with his first love. She finally divorced him!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Affari Tuoi, la calabrese Simona vince alla Regione Fortunata grazie alla scelta del padre

Affari tuoi, bufera su Martina Miliddi: cosa è successo dopo il balletto ad Affari tuoiRecentemente, il programma televisivo Affari Tuoi ha fatto notizia per un episodio che ha coinvolto una ballerina nota al pubblico.

Temi più discussi: Affari Tuoi, siparietto 'piccante' per Stefano De Martino. Imbarazzo e doppi sensi a raffica: Abbiamo cominciato male; Affari Tuoi, Claudio conquista il pubblico: da Bressanone alla Polinesia; Affari tuoi - Guida TV.

Affari tuoi, il discorso in lacrime commuove De Martino: scatta l'abbraccio. Poi l'annuncio: Domani premio recordNella nuova puntata del 28 maggio gioca Giuseppe che in un turbinio di emozioni torna a casa con 17mila euro. De Martino commosso dal discorso del concorrente ... libero.it

Affari Tuoi, siparietto 'piccante' per Stefano De Martino. Imbarazzo e doppi sensi a raffica: Abbiamo cominciato maleIl riassunto dell'ultima puntata di Affari Tuoi su Rai 1: chi ha giocato, i soldi vinti e i momenti più rilevanti della serata del 26 maggio 2026 ... libero.it