Aeroporti di Puglia ricavi a 151 milioni nel 2025 | passeggeri record con tre anni d' anticipo

Aeroporti di Puglia ha registrato ricavi di 151 milioni di euro nel 2025, con un aumento del 13% rispetto ai 135 milioni del 2024. Nel corso dello stesso anno, il numero di passeggeri ha raggiunto un record, arrivando tre anni prima rispetto alle previsioni iniziali.

Aeroporti di Puglia ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 151 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto ai 135 milioni dell'anno precedente. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio, che sarà sottoposto all'assemblea dei soci convocata per il prossimo 29. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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