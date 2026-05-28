L'NBA utilizzerà l'intelligenza artificiale per le decisioni arbitrali, simile a quanto avviene nel tennis. Il commissioner ha annunciato questa novità in un'intervista a ESPN, spiegando che l'obiettivo è rendere le chiamate più oggettive. La tecnologia verrà impiegata per analizzare le azioni in tempo reale e supportare gli arbitri durante le partite. Nessuna data precisa è stata comunicata per l'implementazione.

Durante uno show di Espn, il commissioner Nba Adam Silver ha parlato di decisioni arbitrali, e ha annunciato che la Lega intende implementare un sistema di intelligenza artificiale che risolva in autonomia le chiamate "oggettive". "Penso per esempio alle rimesse laterali. Arriveremo molto in fretta a un sistema in cui le chiamate oggettive saranno automatiche: verranno decise da un sistema di intelligenza artificiale, grazie a telecamere sul campo", ha spiegato Silver. "Gli arbitri non dovranno più occuparsene: saranno decisioni istantanee, automatiche e permetteranno al gioco di procedere senza interruzioni. Non ci sarà più bisogno dei challenge in quei casi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Adam Silver: "L'Nba userà l'AI per le chiamate arbitrali oggettive. Come il tennis"

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