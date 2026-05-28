Ad Arezzo, durante le ultime elezioni, sono state segnalate presunte truppe portate al seggio, anche se il voto resta segreto. La scena ricorda il classico delle tornate elettorali agitate, con cittadini che vengono accompagnati o aiutati a votare. Non ci sono state denunce ufficiali, ma il sospetto si diffonde tra gli osservatori. Nessuna informazione su eventuali verifiche o sanzioni, né dettagli su chi abbia organizzato questi spostamenti.

AREZZO — Ad Arezzo il voto sarà pure segreto, ma il sospetto è patrimonio comunale. Basta una tornata elettorale un po’ tirata ed ecco che rispunta il grande classico cittadino: quello delle “truppe portate al seggio”. Una tradizione più antica dei lavori in via Fiorentina e delle polemiche sul parcheggio attorno allo Stadio Comunale. Quest’anno il chiacchiericcio gira attorno al voto delle comunità straniere. E nelle ultime 48 ore in città è partito il festival del: “L’hai sentita?” “Pare abbiano fatto un esposto.” “Dice che li accompagna.” “Dice che entra pure a tradurre.” “Dice che controlla.” Ad Arezzo il verbo “dice” vale più di una sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ad Arezzo è tornato il grande romanzo del voto accompagnato: manca solo don Camillo fuori dal seggio

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Per mandare il bimbo al centro estivo serve pure il permesso del principale: ad Arezzo manca solo il timbro del parrocoA Arezzo, per iscrivere un bambino ai centri estivi è necessario ottenere anche l’autorizzazione del parroco, oltre a quella del dirigente scolastico.