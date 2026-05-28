Un sacerdote è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’indagine, iniziata dopo la denuncia della madre di un minore, riguarda tre episodi avvenuti tra novembre e maggio nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Le accuse coinvolgono comportamenti ritenuti inappropriati nei confronti di un minorenne. La procura ha disposto le misure cautelari, mentre le autorità continuano le verifiche sulle accuse.

Lecce - L’indagine sarebbe partita dalla denuncia della madre del minore: contestati tre episodi tra novembre e maggio nella diocesi salentina di Ugento-Santa Maria di Leuca pugliese. Un sacerdote di 69 anni è stato posto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico nell’ambito di un’inchiesta su presunte molestie sessuali ai danni di un ragazzino minorenne. I fatti contestati sarebbero avvenuti all’interno di una parrocchia della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, durante alcuni momenti legati alla confessione. Secondo quanto emerso, l’indagine sarebbe stata avviata dopo la denuncia presentata dalla madre del minore, alla quale il ragazzo avrebbe raccontato gli episodi subiti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Accuse choc in confessionale: sacerdote ai domiciliari con braccialetto elettronico ora

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