Justin Stevens si è dimesso con effetto immediato dalla posizione di direttore. Le ragioni delle sue dimissioni non sono state rese note. Un dirigente internazionale è stato scelto per guidare il processo di trasformazione digitale dell’azienda. La nuova guida avrà il compito di indirizzare questa fase di cambiamento, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o modalità.

? Domande chiave Perché Justin Stevens ha lasciato la direzione con effetto immediato?. Chi è il dirigente internazionale scelto per guidare la trasformazione digitale?. Come cambierà la redazione di ABC News sotto la nuova guida?. Quali rischi corre l'identità editoriale con questo cambio di strategia?.? In Breve Hugh Marks ha spiegato le dinamiche dell'uscita di Stevens durante le audizioni del senato.. Stevens ha gestito una struttura di circa 2000 giornalisti per quattro anni.. Robinson ha maturato 16 anni di esperienza presso la testata internazionale Time Inc.. Il nuovo direttore dovrà gestire una redazione composta da 2.600 professionisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ABC News: Simon Robinson verso la guida dopo le dimissioni di Stevens

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Michael Jackson vs. Jaafar Jackson: Billie Jean Live @ Motown 25

Notizie e thread social correlati

Gravina verso le dimissioni LIVE, oggi possibile annuncio dopo la riunione in Figc: le ultime news in direttaOggi si attendono sviluppi importanti nel mondo del calcio italiano, con un possibile annuncio di dimissioni del presidente della federazione durante...

Governo Meloni, le news in diretta dopo le dimissioni della ministra Santanchè, La Russa: “Gesto responsabile”Dopo le dimissioni della ministra Santanchè e di altri esponenti del governo, sono emerse dichiarazioni ufficiali da parte del presidente del...

ABC set to announce news director imminentlyThe ABC's managing director has faced questioning over bias allegations and staff firings as the national broadcaster looks overseas to fulfil a key role. msn.com

Reuters executive Simon Robinson expected to replace Justin Stevens as ABC news directorExclusive: Robinson, who has been at Reuters for 16 years, will be responsible for about 2,000 staff across the ABC’s news division ... theguardian.com