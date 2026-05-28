A scuola con Fluvio la mascotte dell’acqua
Una goccia d’acqua chiamata Fluvio accompagna gli studenti durante le attività scolastiche per sensibilizzarli sull’importanza di preservare questa risorsa. La mascotte, pensata come uno strumento educativo, mira a trasmettere ai bambini l’importanza di conoscere e rispettare l’acqua fin dalla giovane età. L’obiettivo è promuovere comportamenti consapevoli e responsabili riguardo all’uso dell’acqua, considerata una risorsa limitata e fondamentale per la vita.
Una goccia d’acqua con un nome che sembra un gioco, ma racconta una questione molto seria: imparare fin da piccoli che l’acqua è una risorsa preziosa, da proteggere e da governare. Si chiama Fluvio la mascotte del nuovo progetto educativo “A tutta acqua – A scuola con Fluvio”, promosso dal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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