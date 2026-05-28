A scuola con Fluvio la mascotte dell’acqua

Notizia in breve

Una goccia d’acqua chiamata Fluvio accompagna gli studenti durante le attività scolastiche per sensibilizzarli sull’importanza di preservare questa risorsa. La mascotte, pensata come uno strumento educativo, mira a trasmettere ai bambini l’importanza di conoscere e rispettare l’acqua fin dalla giovane età. L’obiettivo è promuovere comportamenti consapevoli e responsabili riguardo all’uso dell’acqua, considerata una risorsa limitata e fondamentale per la vita.