A Nibbiano le Inutiliadi celebrano il tempo e fanno beneficenza

Notizia in breve

A Nibbiano si svolgerà la seconda edizione delle Inutiliadi, manifestazione ludico-sportiva amatoriale che si terrà nella località dell’Alta Val Tidone. La competizione, nata nel 2023, si distingue per il suo approccio non competitivo e per il suo scopo benefico. L’evento coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge in un clima di divertimento e solidarietà. La prima edizione si è tenuta nel 2023, e quest’anno si replica con nuove iniziative.