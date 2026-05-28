A Nibbiano le Inutiliadi celebrano il tempo e fanno beneficenza
A Nibbiano si svolgerà la seconda edizione delle Inutiliadi, manifestazione ludico-sportiva amatoriale che si terrà nella località dell’Alta Val Tidone. La competizione, nata nel 2023, si distingue per il suo approccio non competitivo e per il suo scopo benefico. L’evento coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge in un clima di divertimento e solidarietà. La prima edizione si è tenuta nel 2023, e quest’anno si replica con nuove iniziative.
Si terrà a Nibbiano di Alta Val Tidone la seconda edizione delle Inutiliadi, la manifestazione ludico-sportiva amatoriale che ribalta l’idea di competizione, disputata la prima volta nel 2023. Una giornata intera di prove assurde, sfide improbabili e sano divertimento, organizzata dalla F.I.G.O. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie e thread social correlati
Sabato 6 giugno a Nibbiano le Inutiliadi celebrano il tempo e fanno beneficenzaSabato 6 giugno si svolge a Nibbiano la seconda edizione delle Inutiliadi, una manifestazione ludico-sportiva amatoriale che si propone di celebrare...
Harry Potter: Il remake HBO sfida il tempo – ecco perché le 10 stagioni fanno pauraDopo mesi di silence, vengono annunciati dettagli sulla serie TV di Harry Potter prodotta da HBO.