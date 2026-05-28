A dieci metri sotto il mare c’è una cassetta postale che funziona davvero

A dieci metri sotto il mare, una cassetta postale funzionante raccoglie lettere inviate da chi decide di provarci. La cassetta è stata installata recentemente e si trova in acque internazionali. Le persone possono imbucare lettere scritte a mano o digitali, che vengono poi recuperate e consegnate a terra. Non ci sono restrizioni sulla lunghezza o sul contenuto delle lettere, e il sistema ha già ricevuto diverse comunicazioni.

Immaginate di scrivere una lettera, imbucarla e poi aspettare che arrivi a destinazione. Fin qui, nulla di straordinario. Ma ora immaginate di farlo indossando una muta da sub, con i polmoni pieni d’aria compressa, mentre intorno a voi nuotano pesci variopinti e la luce del sole filtra dall’alto trasformando l’acqua in un caleidoscopio di blu. Questa non è una scena uscita da un romanzo di Haruki Murakami: è la realtà quotidiana di Susami Bay, un angolo remoto della prefettura di Wakayama, nel Giappone meridionale, dove una cassetta postale rossa riposa sul fondale oceanico da oltre venticinque anni, raccogliendo messaggi da tutto il mondo. La cassetta postale più profonda del mondo: dove si trova e come funziona. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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