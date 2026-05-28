A Bari arriva il Mercato Internazionale con street food e oltre 50 espositori da tutto il mondo

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bari si svolge il Mercato Internazionale con oltre 50 espositori provenienti da tutto il mondo e street food. La manifestazione, parte di una carovana di Regioni d’Europa, è una delle due tappe nel sud Italia. L’evento si tiene nel centro cittadino e si protrarrà per più giorni, attirando visitatori interessati a diversi sapori e culture. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede anche attività correlate.

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La grande carovana di Regioni d’Europa – Mercati Internazionali arriverà a Bari per una delle due importanti tappe nel sud Italia. Dal 29 maggio al 2 giugno oltre 50 selezionati espositori internazionali riempiranno Piazza Umberto I, prima della successiva tappa di Napoli. Cinque giorni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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