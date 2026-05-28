A Bari arriva il Mercato Internazionale con street food e oltre 50 espositori da tutto il mondo

Notizia in breve

A Bari si svolge il Mercato Internazionale con oltre 50 espositori provenienti da tutto il mondo e street food. La manifestazione, parte di una carovana di Regioni d’Europa, è una delle due tappe nel sud Italia. L’evento si tiene nel centro cittadino e si protrarrà per più giorni, attirando visitatori interessati a diversi sapori e culture. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede anche attività correlate.