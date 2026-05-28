Sabato 31 maggio, a Badia Prataglia, centinaia di persone hanno partecipato a una corsa di 75 chilometri tra i sentieri delle Foreste Sacre, attraversando terreni ripidi e zone frequentate da lupi e cinghiali. I partecipanti indossavano pantaloncini stretti e hanno scelto di affrontare il tracciato invece di dedicarsi a un'attività più tranquilla. La corsa si è svolta senza incidenti noti.

BADIA PRATAGLIA — A Badia ormai un c’hanno più pace nemmeno i cinghiali: sabato 31 maggio tornano a invadere le Foreste Sacre centinaia di cristiani in pantaloncini stretti che, invece d’andà a mangiarsi una grigliata, decidono liberamente di farsi 75 chilometri in salita. Roba che nemmeno i pellegrini medievali, ma con le scarpe da 300 euro e il Garmin al polso. È l’undicesima edizione del Trail Sacred Forests, la corsa che ogni anno trasforma il Casentino in una specie di ONU del sudore. Quest’anno gli iscritti sono 750, con gente che arriva da Australia, America, Spagna e Portogallo. In pratica mezzo mondo viene a Badia Prataglia a soffrire volontariamente in mezzo ai boschi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Badia un si cammina più: ora si corre anche pei sassi e tra i lupi

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